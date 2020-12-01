В Волгограде женщина с ребёнком выпрыгнули из окна горящей квартиры

Из-за пожара в доме 21 на улице Палласовской в Красноармейском районе Волгограда накануне эвакуировали около 20 человек. Как сообщает ИА «Высота 102», горела четырехкомнатная квартира на 2-ом этаже . Пожар, площадь которого составила 52 квадратных метра, был ликвидирован около 18 часов.

35-летней хозяйке квартиры пришлось выпрыгнуть из окна вместе с 3-летним сыном. Это произошло до приезда пожарных. По информации экстренных служб, женщина госпитализирована в клиническую больницу №1 с переломом шейки бедра, ребёнок попал в больницу БСМП №25. По предварительным данным, малыш получил ожоги кистей рук второй степени и 20% тела.

Также в сгоревшей квартире обнаружен труп мужчины, его личность устанавливается. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре в одной из двухэтажек на ул. Палласовской в Красноармейском районе Волгограда поступило в 17-00. В одной из квартир горели домашние вещи, межкомнатные перегородки и потолочные перекрытия. Пожарные расчёты 7-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.57 ч. Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий пожара - детская шалость с огнем.

Дом, где произошел пожар, был построен в 1952 году, хотя он не имеет статуса аварийного. Основной тип перекрытий в доме – деревянный.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».



