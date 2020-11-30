



В Волгоградской области участились случаи мошенничества, связанные с оказанием услуг по замене счетчиков. Предприимчивые представители сомнительных «энергетических компаний» вводят волгоградцев в заблуждение, убеждая их в необходимости срочной замены электросчетчика, причем за немалые деньги. В большинстве случаев они нарочно искажают информацию о состоянии приборов учета электроэнергии.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает жителей области быть бдительными: не поддаваться на подобные уловки мошенников и не отдавать деньги за сомнительную услугу.

В компании напомнили, что с 01.07.2020 г. жителям больше не надо самостоятельно покупать и устанавливать приборы учета электроэнергии* – теперь это является обязанностью энергетиков.То есть, замена (установка) индивидуальных приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах Волгоградской области осуществляется без взимания платы с потребителей в сроки, оговоренные законодательством.

Особое внимание населения энергетики обращают на то, что все работы по замене индивидуальных приборов учета для жителей многоквартирных домов ПАО «Волгоградэнергосбыт» производит на основании предварительных заявок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

В случае отсутствия, выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или истечения интервала между поверками индивидуального прибора учета оформление заявки потребителям ПАО «Волгоградэнергосбыт» следует оформить одним из следующих способов:

– позвонить в контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» по телефону 13-99 или 96-07-03;

– обратиться непосредственно в абонентский (сбытовой) участок по месту жительства (адреса и номера телефонов абонентских (сбытовых) участков ПАО «Волгоградэнергосбыт» указаны в адресном именном платежном документе (АИПД) и на официальном сайте).

– подать заявку через личный кабинет.

После подачи предварительной заявки с потребителем свяжутся сотрудники ПАО «Волгоградэнергосбыт» для согласования даты и времени выполнения работ.





* в связи с вступлением в силу Федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018 г.