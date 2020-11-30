Происшествия

Такси заказывал?: рецидивиста с пистолетом обезоружили в торговом павильоне в Волжском (ВИДЕО)

Происшествия 30.11.2020 15:44
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30.11.2020 15:44




Агрессивно отреагировал на отказ продавца вызвать такси посетитель торгового павильона в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина достал похожий на пистолет предмет и стал им угрожать. Выступление волжанина засняли камеры видеонаблюдения, установленные в павильоне. На записи видно, что другие посетители-мужчины не испугались вооруженного покупателя с авоськой, они его быстро обезвредили. А затем передали прибывшим по вызову полицейским.
Установлено, что пистолетом размахивал 63-летний безработный местный житель, шесть раз судимый, в том числе за убийство. В марте он освободился из мест лишения свободы. Мужчина сознался в содеянном. У него был изъят пневматический пистолет.
По факту хулиганства и угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.  

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