Весенние посадки закончились в Волгоградской области судом

Экология 30.11.2020 10:59
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30.11.2020 10:59
Упущенное для посадок лесных насаждений время обернулось судебными разбирательствами облкомприроды с подрядчиком в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, 29 марта 2019 года областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии заключил с ООО "Фортуна" государственный контракт по искусственному лесовосстановлению. В соответствии с условиями контракта, подрядчику необходимо было осуществить посадку 206,3 тысячи штук сеянцев робинии лжеакации на 7 участках Волгоградского лесничества общей площадью 50 га и дополнить лесные культуры в количестве 155 тысяч штук сеянцев робинии лжеакации на 13 участках Волгоградского лесничества общей площадью 77,5 га.
Цена контракта составила 1 659 399 рублей, срок работ был установлен с даты заключения контракта и до начала распускания почек, но не позднее 10 мая 2019 года.
В начале апреля после осмотра определенных для посадок лесных участков был согласован проект производства работ. 19 апреля государственный заказчик уведомил подрядчика, что на территории региона сложились благоприятные агротехнические условия для проведения посадок. Через 10 дней сотрудники комитета и СГБУ ВО "Волгоградское лесничество" приехали на участки, расположенные в Дубовском и Горно-Балыклейском участковых лесничествах, но желаемых работ не увидели.
Так, к работам по дополнению лесных культур на 8 участках на площади 40,2 га подрядчик не приступал, кроме того, отсутствовали какие-либо признаки подготовки к началу работ.
Впоследствии, после окончания срока работ, 14 мая, ООО "Фортуна" уведомило государственного заказчика о том, что в связи с отсутствием посадочного материала в питомниках на территории России дальнейшее производство работ невозможно. 17 мая госзаказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, одновременно указав, что возможность дальнейшего выполнения работ отсутствует в связи с наступлением неблагоприятных агротехнических условий. Обществу был начислен штраф в размере более 165,9 тысячи рублей и пени на 8,5 тысячи. Подрядчик обжаловал решение в суде, доказав, что часть работ все же он успел сделать. Проведенная в рамках рассмотрения дела судебная экспертиза показала, что работы в полном объеме выполнены на площади 13,7 га. Их качество, согласно акту технической приемки, соответствует требованиям контракта. Стоимость выполненных работ составляет 137 857,62 руб. Эту сумму суд постановил взыскать с облкомприроды. В части взыскания удержанного государственным заказчиком штрафа было отказано. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Решение вступило в законную силу.
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