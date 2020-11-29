Капитальный ремонт аварийной школы в Волжском сорвался из-за ошибки





В Волжском со второй попытки попытаются найти подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту школы №19. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ранее объявленный конкурс в электронной форме с начальной ценой контракта в 48,5 миллиона рублей был отменен из-за технической ошибки при размещении извещения. Проведение закупочных процедур изначально сопровождалось проблемами. Так, заказчиком был нарушен срок внесения изменений в извещение о проведении конкурса. Неразбериха в технической документации послужила поводом для направления жалобы компанией «Росстройинвест» в Волгоградское УФАС, которая была отозвана в связи с отменой закупки.

Теперь заказчик – МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №19» - объявил запрос предложений в электронной форме с другой начальной ценой контракта – 46,1 миллиона рублей. Подрядчик должен будет капитально отремонтировать здание школы, расположенное на ул. Советской, 26, с усилением отдельных элементов. Проблемы в части трехэтажного здания образовательного учреждения возникли несколько лет назад, когда по стенам и плитам пошли трещины. Были установлены «маячки», и по итогам наблюдения за оборудованием перед началом учебного 2018 года было принято решение закрыть часть школы для проведения занятий.