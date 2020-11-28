Расследования

В Волгограде сестре убившего из-за переписки в чате отца школьницы избрали меру пресечения

Расследования 28.11.2020 13:31
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28.11.2020 13:31




Сегодня Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения Анне Мелконян, подозреваемой в подстрекательстве к конфликту в банке, в результате которого погиб 41-летний Роман Гребенюк. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Анне Мелконян избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 24 января 2021 года. Ей запрещено: получать/отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и Интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами углового дела.
В ближайшее время начнётся рассмотрение материалов следствия об избрании в отношении ее мужа меры пресечения в виде заключения под стражу.
На суде она просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на то, что у нее на иждивении находятся двое малолетних детей и больная мать.
Напомним, Анна Мелконян является сестрой Арсена Мелконяна, который и нанес Роману Гребенюку травмы, ставшие смертельными. По этому уголовному делу проходит и муж женщины Арман Смбатян. Накануне СУ СКР по Волгоградской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении супругов.

Как полагает следствие, 23 октября этого года в процессе общения в школьном групповом чате в мессенджере «Вайбер» между родителями Анной Мелконян и Романом Гребенюком произошел словесный конфликт,  в ходе которого последний высказал в адрес подозреваемой оскорбительные, по её мнению, слова. После этого обиженная женщина склонила своего супруга Армана к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью отцу школьницы. 
Прибыв к месту работы Романа Гребенюка, муж Анны потребовал от последнего выйти на улицу «для причинения тяжкого вреда здоровью», на что потерпевший ответил отказом.
По версии следствия, понимая, что реализовать задуманное не удалось, Анна Мелконян склонила к преступным действиям своего родного брата Мелконяна Арсена. При этом супруг женщины решил выступить в роли соисполнителя преступления. Он вновь позвонил Гребенюку, настаивая на встрече.
Согласно разработанному плану, Арсен Мелконян должен был встретиться с обидчиком его сестры в отделении в центре Волгограда, а муж женщины, выполняя отведённую ему роль, должен был наблюдать за окружающей обстановкой.
Кровавая бойня произошла 23 октября прямо в помещении банка. Арсен Мелконян несколько раз ударил Романа Гребенюка в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. У него осталась 12-летняя дочь.  
 
По данным СК, Арсену Мелконяну инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он находится под арестом. Его сестра Анна ответит по уголовной статье за подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, а также за подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Действия ее мужа, Армана, квалифицированы следствием по ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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