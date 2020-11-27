Ответит вся семейка: в Волгограде задержан родственник устроившего кровавую бойню в банке Арсена Мелконяна





Ануш и Арман Мелконян, родственники участника конфликта в банке, в результате которого погиб 41-летний Роман Гребенюк, стали фигурантами уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, следствием получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата, Арсена Мелконяна выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары Олегу Гребенюку, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящем и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке, пояснили в СУ СК.

Напомним, Арсену Мелконяну инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Его сестра, Ануш ответит по уголовной статье за подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, а также за подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Действия ее мужа, Армана Мелконяна, квалифицированы следствием по ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).





Арман Мелконян задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается его супруги – принимая во внимание, что у женщины на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год, следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий, пояснили в СУ СК по Волгоградской области.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. В ближайшее время сообщники приступят к ознакомлению с материалами следствия.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Волгоградской области также продолжает контролировать расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений из-за переписки в мессенджере. В настоящее время, с учетом полученных следствием доказательств, решается вопрос о предъявлении обвинения сестре обвиняемого и ее мужу за подстрекательство и пособничество в причинении телесных повреждений потерпевшему.

Напомним, дикое преступление произошло 23 октября. Арсен Мелконян вместе со своей сестрой Ануш и ее мужем Арманом пришли в отделение банка в Центральном районе Волгограда и ударил Романа Гребенюка по голове. Так он отомстил мужчине за ссору с его сестрой в родительском чате. От удара Гребенюк упал и потерял сознание, а Мелконян спокойно ушел из банка. Впоследствии его задержали сотрудники полиции. Роман Гребенюк скончался в больнице, не выходя из комы. У него осталась 12-летняя дочь. Известно, что Мелконян был ранее судим за мошенничество.

Преступление, в результате которого погиб Роман Гребенюк, вызвало общественный резонанс и волну возмущения у волгоградцев. После случившегося горожане выражали надежду, что за преступление ответят и родственники Арсена Мелконяна, действия которых были похожи на подстрекательство к совершению преступления и соучастие в самом преступлении.



