Рост налога отменяется для владельцев авто дешевле 3 млн рублей

Федеральные новости 26.11.2020 16:40
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26.11.2020 16:40
Федеральная налоговая служба опровергла появившиеся в СМИ сообщения об увеличении транспортного налога на автомобили дешевле 3 миллионов рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, такая информация является недостоверной.
ФНС уточнила, что облагаются повышенным налогом только те модели, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.
Налоговики поясняют, что порядок расчета транспортного налога установлен ст. 362 НК РФ. Налог на дорогостоящий автомобиль рассчитывается как произведение налоговой базы (мощности двигателя автомашины) и налоговой ставки, а также с учетом повышающего коэффициента в зависимости от года выпуска автомобиля.
Определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления налога и применения повышающих коэффициентов относится к компетенции Министерства промышленности и торговли РФ. На основании указанного порядка Минпромторг России ежегодно формирует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Он размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на официальном сайте Минпромторга России и используется для расчета налога, что также предусмотрено п. 2 ст. 362 НК РФ.
Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга России на определённый налоговый период.
Отмечается, что правила расчета налога в отношении автомобилей, включенных в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и в ФНС России не пересматривались.
Налоговая служба не обладает полномочиями по изменению элементов налогообложения по налогу (налоговых ставок, налоговой базы, налогового периода, налоговых льгот), которые определяются в соответствии с главой 28 "Транспортный налог" НК РФ.
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