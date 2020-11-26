Экономика

В Волгограде распродают остатки имущества завода-банкрота

Экономика 26.11.2020 15:34
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26.11.2020 15:34


Нераспроданное имущество обанкротившегося АО "Тракторная компания "ВГТЗ" снова выставлено на торги по начальной цене чуть более 151 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на объявление о проведении торгов, с молотка уходят оборудование и ТМЦ в количестве 1424 шт. и автомобиль "УАЗ-3909" 1999 года выпуска. Машина, выпущенная 21 год назад, продается за 63 тысячи рублей. 
В длинном списке имущества - металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, офисная техника, оргтехника, инвентарь хозяйственно-бытового назначения и прочее. Все было произведено несколько лет и даже десятилетий назад. Ранее это имущество пытались продать почти за 180 миллионов рублей, затем цену снизили до 161 миллиона, но покупателей это не привлекло.
Купили только четыре трактора завода-банкрота. Из них самая "молодая" спецмашина ДТ-75В-С4 сошла с конвейера в 2008 году. 
АО "Тракторная компания "ВГТЗ" было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 30 ноября 2020 года.
АО "Тракторная компания "ВГТЗ" (входит в концерн "Тракторные заводы", КТЗ)  занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых "Тракторная компания "ВГТЗ" и ТД "Волгоградский трактор". 
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна "Тракторные заводы", в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК "Ростех".

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