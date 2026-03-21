



21 марта в Советском районе Волгограда прошло выездное совещание с участием губернатора Андрея Бочарова. На территории набережной Тулака глава региона осмотрел площалку, где в ближайшее время начнётся масштабная стройка кампуса.

- Сегодня у нас отправная точка реализации проекта. Решение принимается: именно это место будет использоваться для создания современного кампуса мирового уровня. Проект потребует еще тщательной, детальной проработки, значительных ресурсов, потребует времени — я рассчитываю, что реализовать его мы сможем в течение десяти лет, — рассказал Андрей Бочаров.

Также губернатор обратил внимание, что новая студенческая инфраструктура будет, по сути, построена для сегодняшних учеников начальной школы, поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все современные тенденции и применить при строительстве передовые технологии. Кроме того, руководитель подчеркнул, что Волгоградская область – это молодёжный регион. Порядка четверти от всех жителей относится к соответствующей категории граждан.

- Этот проект — очень важная составная часть всей нашей работы по повышению уровня качества образования. 10-летняя программа развития города-героя, всей Волгоградской области как раз позволяет нам выстроить стройную систему подготовки, обучения, трудоустройства, а также переподготовки и повышения квалификации кадров, — добавил глава региона.

По планам властей, ключевыми направлениями деятельности нового кампуса станут химия и нефтехимия, медицина, металлургия, машиностроение, АПК. Здесь будет создана инфраструктура для создания прорывных технологий в области робототехники и беспилотных систем, трёхмерной печати, фармацевтики, пищевой промышленности, композитных материалов и растениеводства.

Однако новый кампус позволит не только создать почву для научной деятельности, но и повысить качество городской инфраструктуры в микрорайоне Тулака. В планах властей расширить ул. 25 лет Октября и ул. Авиаторскую до четырёх полос, отремонтировать ул. Тулака и ул. Майкопскую.

Также в планах мэрии и запустить через Тулака дополнительные маршруты общественного транспорта.

Отметим, под строительство кампуса городом отведён прибрежный участок в границах набережной Тулака и посёлка Купоросный общей площадью более 23 га. Здесь будут возведены здания общей площадью более 135 тыс. кв. метров, в том числе студенческие корпуса, научный центр, спортивная инфраструктура, зоны отдыха. Как ожидается, реализован проект будет за счёт как бюджетных средств, так и частных инвестиций.

