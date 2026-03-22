В Волгограде заменили 100 метров послевоенного водовода





В Краснооктябрьском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» оперативно заменили 100-метровый участок водовода. Как рассказали в компании, 21 марта в 22:30 подача холодного водоснабжения была возобновлена в ряду домов по улице Кузнецова, 39-я Гвардейская, Уссурийская, Короткая, Сочинская.

Специалисты заменили всего 4 участка ветхого трубопровода. В ходе обследования было выявлено, что на данном участке проходит трубопровод, который прокладывался сразу после войны и давно нуждается в модернизации.

В скором времени на данном участке будет заменено еще 150 метров трубопровода.

