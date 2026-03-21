



В ночь с 20 на 21 марта Волгоградская область вновь подверглась террористическому налёту беспилотной авиации ВСУ. По данным Минобороны, регион оказался в числе субъектов России, где подразделения отражали атаку дронов.

- В период с 23:00 20 марта до 7:00 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областей, Республик Крым, Татарстан и Московского региона, — сообщили в военном ведомстве.

Отметим, данные по количеству дронов, сбитых в конкретных регионах, военные не уточняют. Ранее редакция сообщала, что в Волгоградской области девять часов действовала беспилотная опасность, а также запрет на использование воздушного пространства для гражданского авиасообщения.

