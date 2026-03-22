 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
В Волгограде под охрану взяли воспоминание об утраченном «Федоровском саде»

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Федоровский сад», который в настоящее время утрачен, стало его местонахождение.

Согласно приказу облкультнаследия, расположен «Федоровский сад» в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, 39. Сейчас по этому адресу находится автосервис. Рядом расположены гипермаркет «Лента» и ЖК «Бейкер Стрит».


Отмечается, что предметом охраны помимо местоположения является и характер ландшафта.


- Природно-культурный, включая плоский рельеф, переходящий в склон Вишневой балки, наличие благоустройства, - говорится в документе.

По данным реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, «Федоровский сад» был создан в XIX веке купцом Александром Федоровым. Однако информации о судьбе этого сада в открытых источниках нет. Известно, что решение о постановке «Федоровского сада» на госохрану памятников истории и культуры Волгоградской области было принято областной думой летом 1997 года. 

Скриншот Яндекс. Карты

Фото Андрей Поручаев / V102.RU

