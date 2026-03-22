Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Федоровский сад», который в настоящее время утрачен, стало его местонахождение.

Согласно приказу облкультнаследия, расположен «Федоровский сад» в Дзержинском районе Волгограда на улице Землячки, 39. Сейчас по этому адресу находится автосервис. Рядом расположены гипермаркет «Лента» и ЖК «Бейкер Стрит».





Отмечается, что предметом охраны помимо местоположения является и характер ландшафта.





- Природно-культурный, включая плоский рельеф, переходящий в склон Вишневой балки, наличие благоустройства, - говорится в документе.

По данным реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, «Федоровский сад» был создан в XIX веке купцом Александром Федоровым. Однако информации о судьбе этого сада в открытых источниках нет. Известно, что решение о постановке «Федоровского сада» на госохрану памятников истории и культуры Волгоградской области было принято областной думой летом 1997 года.

Скриншот Яндекс. Карты

Фото Андрей Поручаев / V102.RU

