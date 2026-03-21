Волгоградцев предупредили о начале 7-балльной магнитной бури





В ночь с 20 на 21 марта на Земле начался один из сильнейших с начала года геомагнитных штормов. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, к утру сила магнитной бури достигла 7-балльной отметки.

- Магнитное поле держалось сколько могло, но его возможности не беспредельны. На Земле через 20 часов после прихода плазменного облака всё же началась магнитная буря, - сообщили учёные.

Согласно опубликованным данным, всплеск геомагнитной активности произошёл 20 марта с 21:00 до 00:00. В этот период индекс возмущений в магнитосфере Земли подскочил с 3-балльной отметки до уровня слабой бури, а уже к 6:00 21 марта сила шторма подошла и к уровню сильной магнитной бури.

По прогнозу специалистов, пик ненастья должен прийтись именно на утренние часы. С 9:00 21 марта должно начаться постепенное улучшение обстановки. К 15:00 геомагнитная активность ненадолго опустится до уровня штиля, однако уже к вечеру ожидается второй удар. Всю ночь и утром 22 марта магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, а в период с 9:0 до 12:00 возможно начало слабой, 5-балльной магнитной бури, после чего вскоре вновь ожидается возвращение параметров в зелёную зону.

Отметим, из-за того, что пик геомагнитного шторма пришёлся 21 марта на ночной период, многие жители центральных и северных регионов России стали свидетелями интенсивных полярных сияний. Волгоградскую область ореол этого атмосферно-оптического явления не затронул.

Фото из архива ИА «Высота 102»