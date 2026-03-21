



В Волгоградской области к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС выплатят материальную помощь пострадавшим из-за катастрофы гражданам. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

По 10 тыс. рублей из бюджета заплатят жителям региона, перенёсшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с воздействием радиации, гражданам, получившим инвалидность после катастрофы или участвующим в ликвидации последствий аварии.

По 5 тыс. рублей выделят гражданам, отселённым с заражённой территории, а также тем, кто получил накопленную эффективную дозу радиации, а также вдовам, вдовцам, родителям и детям до 18 лет умерших граждан из первой группы.

Отметим, помимо чернобыльцев материальная поддержка также будет распространяться на соответствующие категории пострадавших после аварий на производственном объединении «Маяк» и после сбросов радиоактивных веществ в реку Теча. Выплата должна быть перечислена до 30 июня 2026 года.

