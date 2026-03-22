



В Москве 21 марта на площадке Национального центра «Россия» состоялась церемония награждения победителей общенационального конкурса «История России моими глазами». На мероприятии были отмечены 45 школьников, чьи работы об истории Отечества признаны лучшими. В числе победителей стал ученик школы № 14 «Зеленый шум» города Волжский Егор Денисов.

Семиклассник рассказал об обороне Сталинграда и достопримечательностях, дошедших до наших дней и свидетельствующих о подвигах красноармейцев. В их числе Дом Павлова, мельница Гергардта и поднятый со дна Волги бронекатер БК-31.

Видеоэкскурс Егора Денисова стал лучшим в специальной номинации Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Всего на конкурс было подано более 4000 работ от участников из 84 регионов России и 6 зарубежных стран. Гостями торжественного мероприятия стали известные государственные и общественные деятели - помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский и заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

В награждении победителей приняли участие Советник Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Денис Шполянский, сенатор РФ Светлана Кириллова, заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Андрей Платонов, заместитель начальника Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Екатерина Чижикова, проректор МПГУ Дарья Кудрявцева, Глава департамента исторического наследия Россотрудничества Марина Титкина.