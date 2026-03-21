



В Ворошиловском районе Волгограда новый участок 0-й Продольной в направлении Тулака планируют построить к 2031 году. Соответствующие сроки обозначены в докладе облкомдорстроя по итогам работы комитета в 2025 году. Пакет документов на его строительство уже направлен на согласования в Минэкономразвития.

По планам властей дорога будет построена в границах ул. им. Калинина и ул. Одесской. Протяжённость нового участка — 2,1 км.

- Стоимость строительства объекта, который обеспечит транспортной доступностью создаваемую рекреационную зону вдоль Волги, оптимизирует транспортные потоки в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда, сформирует подъезд к строящемуся зданию Арбитражного суда, составляет порядка 6,5 млрд рублей, - говорится в документе.

Отметим, в случае одобрения финансирования, приступить к строительству чиновники рассчитывают уже в следующем, 2027 году.

