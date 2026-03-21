 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Её томатами засеяли треть полей СССР: скончалась волгоградский селекционер Лия Попова

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области сообщили о смерти известного селекционера томатов, заслуженного агронома России и ведущего специалиста учебно-инновационной лаборатории селекции овощных культур ВолГАУ Лии Поповой. Учёный посвятила науке всю жизнь и помогла вывести множество популярнейших сортов томатов, которыми в СССР были засеяны порядка трети сельхоз угодий, отведённых под эту культуру.

Лия Николаевна начала трудовую деятельность на Волгоградской опытно-селекционной станции с 1961 года в должности аналитика. В 1972 году закончила Волгоградский СХИ и в 1974 году защитила кандидатскую диссертацию. Всего на станции она проработала 50 лет. За это время учёный подготовила 50 научных статей и книг, приняла участие в выведении таких сортов как: «Лебяжинский», «Волгоградец», «Волгоградский скороспелый 323», «Дар Заволжья», «Подарочный», «Победитель», «Новичок», «Новичок Розовый», «Финиш».

Отметим, за свой многолетний труд селекционер имеет множество наград, в числе которых серебряные и бронзовые медали ВДНХ, правительственные и региональные грамоты. Лия Попова скончалась на 89-м году жизни.

Фото: администрация Волгоградской области

