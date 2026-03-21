В Волгограде открыли аэропорт и отменили повторную угрозу по БПЛА





21 марта в Волгоградской области отменили повторную беспилотную опасность. Соответствующие оповещения начали получать жители и гости региона с 13:44.

По данным МЧС России, волгоградцы теперь безопасно могут находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, в общей сложности режим опасности действовал порядка двух с половиной часов. Примерно столько же продержались и ограничения на работу волгоградского аэропорта. В 13:50 Росавиация сняла запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими самолётами.

