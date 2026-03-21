



Утром 21 марта аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после ночной атаки БПЛА. В 7:34 Росавиация сообщила о том, что воздушная гавань вновь начала принимать рейсы гражданской авиации.

- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, - уточнили в федеральном авиационном агентстве.

Запрет на использование воздушного пространства региона действовал на протяжении восьми часов с 23:17 20 марта. Одновременно в регионе была объявлена беспилотная опасность. Также Минобороны сообщало о ликвидации в воздушном пространстве Волгоградской области беспилотников ВСУ в вечерние, а также ночные часы.

Отметим, на фоне ограничений в расписании работы волгоградского аэропорта произошёл сбой, перенесены оказались прилёт и отправление трёх московских авиарейсов.

Фото из архива ИА «Высота 102»