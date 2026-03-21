



21 марта в соседней Ростовской области произошло жуткое ДТП с участием бензовоза и четырёх легковых автомобилей. В результате аварии топливо из цистерны вылилось на трассу и загорелось. Очевидцы засняли происходящее на видео.







- В 11 часов 50 минут на 34 км автодороги «Ростов-Таганрог», в районе х. Пятихатки, бензовоз DAF, груженный топливом, двигаясь в направлении Таганрога, допустил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с движущимися транспортными средствами «ВАЗ 2110», Toyota Corolla, Toyota Prado и Volkswagen Polo, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, авария могла произойти после того, как у автоцистерны вышло из строя одно из передних колёс.

Отметим, в результате аварии погибли 3 человека, ещё 4 пострадали и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Фото и видео: Ростов главный / t.me