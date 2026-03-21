В Волгограде отменены и задерживаются пять авиарейсов





21 марта в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. В расписании воздушной гавани скорректирован график приёма и отправления самолётов.

По данным электронного табло на утро, с 9:35 на 11:35 отложен прилёт московского рейса № SU 1758 авиакомпании «Аэрофлот». С 10:35 на 11:30 перенесено прибытие в областной центр ещё одного столичного рейса № DP 6965 компании «Победа».

Соответственно, задерживается и вылет этих же самолётов в обратном направлении. На два часа отложено отправление рейса № SU 1759 «Аэрофлота». Он покинет воздушную гавань в 12:30. В настоящее время расчётное время вылета для рейса № DP 6966 «Победы» пока не скорректировано, однако, учитывая, что прилёт перенесён на час, скорее всего пассажирам не избежать задержки.

Кроме того, в очередной раз отменены прибытие и отправление рейсов № FZ 961 и № FZ 962 перевозчика Flydubai, связывающих Волгоград с Дубаем. Они должны были состояться поздним вечером 21 марта, однако в результате вновь попали под отмену на фоне ответных действий Ирана после атак на свою территорию американских и израильских войск.

Отметим, как ранее сообщала редакция, ночь с 20 на 21 в Волгоградской области действовал режим опасности атаки БПЛА, а также запрет Росавиации на использование воздушного пространства региона гражданскими самолётами.

