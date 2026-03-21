



21 марта Минобороны опубликовало свежие данные об отражении атаки дронов на регионы России. По данным военного ведомства, с 7:00 до 14:00 в воздушном пространстве девяти субъектов ликвидированы 54 БПЛА самолётного типа.

Удар ВСУ был сконцентрирован на Московском регионе, Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областях и Республике Башкортостан.

Напомним, с 11:57 до 13:44 в Волгоградской области действовала повторная опасность удара БПЛА. Одновременно Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта.

