20 марта в эфир Первого канала вышел новый эпизод ток-шоу «Поле чудес» с участием руководителя детского ансамбля «Комильфо» из Волгограда Анастасией Серебряковой. Женщина вместе с воспитанниками прославилась на всю страну, исполнив песню в честь отключения интернета.

В музыкальном произведении подчёркивались положительные стороны отсутствия доступа в глобальную паутину детей, в частности, у школьников появилось больше времени для активных игр со сверстниками и реального общения.

Композиция была исполнена в начале передачи. Волгоградские вокалисты приехали на ток-шоу вместе с участницей игры, волгоградским парикмахером Натальей Королевой.

Отметим, песня вызвала в социальных сетях большой общественный резонанс на фоне добравшихся до Москвы массовых отключений мобильного интернета.

