«Это просто психологический фастфуд»: врач-психотерапевт – о популярности мистических программ и прогнозов астрологов

Общество 22.03.2026 09:32
22.03.2026 09:32


В поисках себя и своего пути все больше горожан увлекаются астрологией или работой с картами таро. Пресловутый «ретроградный Меркурий» и «Луна в пятом доме» становится для них не просто бессмысленным набором слов, а конкретным объяснением всем жизненным невзгодам – внезапно сломавшейся с утра машине, подвернутому в переходе каблуку или конфликте с коллегой. Почему все магическое и мистическое вдруг обрело такую популярность в мире, где «космические корабли бороздят просторы Вселенной», поговорили с врачом-психотерапевтом высшей категории Олегом Горбуновым.

- Интерес к магии – это как воздух, который есть всегда. Но иногда его нужно больше – при нагрузках. Сейчас с нагрузками все в полном порядке, поэтому у людей включаются механизмы защиты. Магическое мышление – это попытка вернуть себе ощущение контроля, - рассуждает специалист.

Страсть к магии, приметам и поверьям, еще недавно считавшаяся дремучестью и делами давно минувших дней, сегодня отнюдь не чужда даже весьма образованным людям.

- Об образованных людях есть поговорка: "чем круче джип, тем дальше идти за трактором". Наш мозг "прошит" искать закономерности там, где их нет. Это называется апофения. Чем больше знаний у человека, тем более изощрённо он может объяснить случайное совпадение. Так его мозг защищается от отсутствия смысла. К тому же высокий уровень образования в одной или даже нескольких областях не гарантирует наличие критического мышления в других вопросах. Когда я был начинающим психотерапевтом, то часто удивлялся такому несоответствию. Ну как так? На приеме знаменитость с двумя высшими образованиями и убеждением, что "План Даллеса" – это не цитаты из романа "Вечный зов", а реальная зловредность. Но пример Лайнуса Полинга эти удивления прекратил. Это когда я прочитал, что дважды Нобелевский лауреат нес забористую чушь о сверхэффектах витамина С. К тому же знания часто – не об эмоциях. Наука дает сухие ответы. А магия предлагает, например, ощущения надежды и избранности, - комментирует Олег Горбунов. - Конечно, не все образованные люди забанены от критического мышления по поводу того, что не область их знаний. Но их немало.


Классическая наука стала скучна?

Любовь ко всему загадочному и непознанному волгоградцы черпают и из популярных фильмов, в которых маги и экстрасенсы непременно одарены не только неземными способностями, но и недюжинным благородством, и из растиражированных телепрограмм с медиумами, быстро обретающими популярность в социальных сетях.

- Массовая культура переводит оккультизм из разряда сакрального или дремучего в категорию лайфстайла и эстетики. Телешоу и интернет превратили оккультизм в глянцевый продукт. Карты Таро теперь – это не картонки мутной "потомственной гадалки" в темной комнате, а стильный аксессуар инста-таролога и инструмент для "самопознания". Барабашку отправили в топку, зато расцвела наукообразная терминология вроде "квантовой энергии мысли" или наборы слов, вроде "Венера вошла в Плутон". Классическая наука воспринимается как очень скучная. Да что там наука, даже научпоп, которым я занимаюсь. А вот вертикалка про гороскоп – это не о скуке. Приложения с натальными картами превращают астрологию в игру. "Ретроградный Меркурий" стал универсальным мемом-оправданием: от поломки смартфона до опоздания. Это и для настроения, и для снятия личной ответственности, - убежден врач- психотерапевт. - Мифотворчеством занимается и "важнейшее из искусств". Киношный маг или медиум – это почти всегда привлекательный, интеллектуально развитый персонаж. Парадокс в том, что чем больше в мире технологий и данных, тем сильнее тяга к чуду. В мире, где всё посчитано, человеку хочется верить, что осталось что-то тайное. К тому же "Луна в пятом доме" – это способ самоидентификации. Чтобы ощутить причастность к группе и упорядочить мир.


"Взрослый откатывается в состояние ребенка. Ребенку легко верить в магию"

В поисках жизненных опор многие люди, рассуждает Олег Горбунов, складывает пазл из порой самых несочетаемых вещей. В этом случае в рецепте их личного «успокоительного» могут значиться и религия, и астрология, и советы по самостоятельной очистке кармы.

- В ситуации сильного стресса взрослый и образованный человек психологически откатывается в состояние ребенка. А в мире ребенка магия естественна. Можно закрыть глаза, чтобы проблема исчезла, или сказать крекс, фекс, пекс, чтобы все наладилось. Что касается "винегрета" в головах, то это феномен когнитивной несогласованности. Мы живем в эпоху фрагментарного восприятия информации. То есть клипового мышления. В одной вкладке браузера у нас сложное интервью врача об апофении и самоидентификации, в другой – советы по клинингу кармы, а в третьей – расписание богослужений. Мозг просто складывает это в одну стопку, не пытаясь примирить противоречия, - объясняет специалист.


Магия во всех ее проявлениях цветет пышным цветом не только из-за страхов современных людей. В основе ее популярности врач-психиатр видит и банальное нежелание человека совершать лишние манипуляции. 

- Религия – это сложно, это про этику, работу над собой и смирение. А вот магия или дуля – это попытка взломать систему. Ты не просишь, ты требуешь результат: совершил действие – получил профит. Логика говорит, что кот не при делах, но древний страх складывает ладонь в дулю. И это не дремучесть, а про способ психики справляться с тревогой в эпоху, когда всё наперекосяк. Магия здесь – лишь один из суррогатов спасения. Она не решает проблем и не лечит болезни, но дает иллюзию контроля и дозу дофамина. Это психологический фастфуд: вредно, не заменяет полноценный обед, но зато ненадолго отпускает.

