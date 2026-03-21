БПЛА помогли отыскать нелегалов в лабиринте телиц под Волгоградом





В Волгоградской области прошёл очередной рейд по профилактике нелегальной миграции. С помощью БПЛА силовики осмотрели лабиринты из полиэтиленовых теплиц, расположившихся на территории Иловлинского района.







- По результатам проведенных мероприятий 32 иностранных гражданина были доставлены в подразделения полиции, в отношении 9 составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, - сообщили правоохранители.

Отметим, накануне сообщалось об аналогичной проверке в ещё одном тепличном хозяйстве на территории Иловлинского района. Тогда в рейде также участвовали бойцы СОБР.

