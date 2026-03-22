В Волжском нашли школьников, затеявших потасовку в ТЦ





В Волжском Волгоградской области нашли подростков, затеявших конфликт в одном из торговых центров. Ими оказались двое школьников 15 и 14 лет, которые ранее уже стояли на профилактическом учете в ПДН.

Правоохранительные органы заинтересовались подростками после обнаружения видеозаписи в Интернете, на которой несколько школьников затеяли конфликт в одном из торговых центров города-спутника. По данному факту была назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В отношении законных представителей одного из подростков составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ.