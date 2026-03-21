В Волгограде до 11 выросло число отменённых и отложенных авиарейсов





21 марта в Волгограде на фоне дневной попытки ВСУ атаковать беспилотниками регионы южной и центральной части России оказалось сорвано расписание прилёта и отправления пассажирских самолётов. Сразу четыре рейса отменены, а ещё 7 перенесены на более поздние периоды.

С 13:05 на 17:05 отложен прилёт в областной центр московского рейса № FV 6421 авиакомпании «Победа». С 14:40 на 16:25 отложен рейс № S7 2145 компании S7 Airlines. С 16:15 на 1:35 перенесён рейс № DP 6967 «Победы».

Также корректировки затронули и авиасообщение с Санкт-Петербургом. Рейс компании «Победа» № DP 517 прибудет в областной центр с 30-минутной задержкой в 18:05.

Соответственно, отложены и вылеты этих самолётов в обратном направлении. Рейс № FV 6422 перевозчика «Россия» отправится в Москву на два часа позже расписания, в 17:55. Рейс компании S7 Airlines перенесён с 15:30 на 17:20. Рейс № DP 6968 покинет областной центр в 18:00.

Кроме того, отменены рейсы № SU 1186 и № SU 1187 компании «Аэрофлот» из Москвы в Волгоград и обратно, намеченные на вечер 21 февраля, рейсы № FZ 961 и № FZ 962, связывающие регион с ОАЭ перевозчика Flydubai.

