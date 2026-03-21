



21 марта в Москве на площадке Национального центра «Россия» состоится церемония награждения победителей общенационального конкурса «История России моими глазами». На мероприятии будут отмечены 40 школьников, чьи работы об истории Отечества признаны лучшими. В числе победителей ученик школы № 14 «Зеленый шум» города Волжский Егор Денисов.

Семиклассник рассказал об обороне Сталинграда и легендарных достопримечательностях, дошедших до наших дней и свидетельствующих о подвигах красноармейцев. В их числе Дом Павлова, мельница Гергардта и поднятый со дна Волги бронекатер БК-31.

Видеоэкскурс Егора Денисова стал лучшим в специальной номинации Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

Отметим, церемония награждения с участием волгоградского школьника начнётся в 14:00. Для всех желающих присоединиться к мероприятию удалённо будет организована видео-трансляция.