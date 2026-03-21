21 марта в Волгоградской области отменена действовавшая всю ночь беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 7:03 начало МЧС России.

- Экстренная информация РСЧС (Волгоградская область). Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

По информации специалистов, жители и гости Волгоградской области теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 20 марта в 21:57. Позже Минобороны сообщило о ликвидации в вечерние часы БПЛА в воздушном пространстве Волгоградской области. Ближе к полуночи Росавиация также ввела ограничения на использование воздушного пространства регионального центра гражданской авиацией.

