Волгоградская область получит более полумиллиарда рублей на стабильность





Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили ИА «Высота 102» в кабмине. Речь идёт о выделении 80 млрд рублей. Их распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. В данном перечне – и Волгоградская область, которая получит 612 миллионов рублей.

Деньги поступят из резервного фонда. Регионы, отметил на заседании правительства Михаил Мишустин, за счет полученных средств смогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.



