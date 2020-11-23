Еще двое поджигателей дома волгоградского губернатора выслушали приговор

Расследования 23.11.2020 18:04
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23.11.2020 18:04
Сегодня Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Дмитрию Ушакову и Ивану Железнякову - двум фигурантам громкого уголовного дела о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судом региона Екатерина Вальковская, Ушаков приговорен к 8 годам колонии строгого режима, Железняков к 6 годам 6 месяцам строгого режима. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Судом установлено, что Ушаков и Желязняков причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя, с целью устрашения и побуждения последнего к возврату долга. Кроме того, подсудимые совместно с иным лицом совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения.
В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, пояснив, что в содеянном раскаиваются.
Еще один поджигатель lдома губернатора Виталий Семисотнов, который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, в августе этого года был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Семисотнов обвинялся по статьям УК РФ 167 ч.2, 30 ч.3, 167 ч.2, 111 ч.3 п.а - умышленное уничтожение или повреждение имущества, приготовление к преступлению и покушение на преступление, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Апелляционная инстанция в октябре оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении Ушакова и Железнякова, которые также замешаны в этом преступлении, было выделено в отдельное производство.
Напомним, преступление в элитном поселке Латошинка было совершено ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену частного дома. Учитывая, что жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что инцидент мог быть связан со служебной деятельностью главы региона, по данному факту региональным СУ СКР, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.
Позже обвинение было переквалифицировано, а Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Свою вину они не признают.
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