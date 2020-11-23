Политика

65-летний спикер Волгоградской облдумы ушел на самоизоляцию

Политика 23.11.2020 11:39
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23.11.2020 11:39


У председателя Волгоградской областной думы подозревают коронавирус. Как стало известно ИА «Высота 102», 65-летний Александр Блошкин находится на домашнем лечении. Буквально на прошлой неделе он был назначен руководителем областного совета ветеранов. Завтра, 24 ноября, Блошкин должен был представлять на заседании Госдумы законопроект о переходе Волгоградской области на московское время. Вместо него важную миссию выполнят руководитель думской фракции «Единой России» Михаил Струк и депутат нижней палаты парламента России от региона Татьяна Цыбизова.
В четверг, 26 ноября, состоится очередное заседание регпарламента по вопросу об утверждении проекта бюджета региона на 2020-2022 годы. В связи с болезнью Александра Блошкина председательствовать будет один из его заместителей.

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