Дорожные службы сделали ямочный ремонт на проезжей части путепровода на площади Возрождения в Краснооктябрьском районе Волгограда, о состоянии которого несколько дней назад сообщало ИА «Высота 102».





Ранее в редакцию, напомним, обратились местные жители, которых встревожили трещины, пересекающие путепровод. Более того, в нескольких местах на расползающемся асфальте эти трещины трансформировались в солидные ямы. В нижней части мостового сооружения также были замечены разрушительные процессы в виде трещин и протечек.





Отметим, что волгоградцы, указавшие на состояние проезжей части моста, переживали, что путепровод может быть небезопасным, так как, с их слов, начал трещать по швам.

Однако в мэрии заявили, что целостность несущих конструкций искусственного сооружения не нарушена и угрозы для участников дорожного движения нет.

- Работы по восстановлению асфальта будут проведены муниципальными дорожными службами в рамках мероприятий по текущему содержанию объектов улично-дорожной сети с учетом погодных условий, - заявляли в мэрии еще в начале этой недели.





Сегодня, 22 ноября, волгограцы заметили, что ямы на путепроводе залиты асфальтобетонной смесью. Когда были выполнены работы - неизвестно.









Фото: Алексей Костяков / V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»