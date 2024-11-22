



В этом месяце окончание срока передачи показаний электросчётчиков выпадает на понедельник, 25 число. Волгоградские энергетики рекомендуют горожанам не затягивать до последнего дня и решить многие вопросы на выходных. Для этого даже не придется посещать офис энергосбытовой компании.

— В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении обновился интерфейс, и теперь передать показания и произвести оплату стало еще проще,— пояснили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Забывчивые волгоградцы могут подписаться на рассылку напоминаний о передаче данных счетчика на свою электронную почту, а сообщить показания с помощью целого ряда удаленных сервисов. Например,воспользоваться речевым электронным помощником по телефону 8 (8442) 68-43-88, отправкой СМС, чатами Viber иTelegram.

Связаться со специалистами энергосбытовой компании волгоградцы по-прежнему могут через контакт-центр в любое время суток и без выходных. Прием показаний ведется с 15-го числа каждого месяца, а закачивается 25-го.



