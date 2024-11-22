Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВО22.11.2024 09:15
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВО22.11.2024 08:28
Изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водопровода получил «черную метку»21.11.2024 21:07
Туман и дожди надвигаются в выходные в Волгоградскую область21.11.2024 20:03
В Волжском разыскивают зеленоглазого мужчину в белых кроссовках21.11.2024 19:43
Две скоростные электрички бесплатно развезут болельщиков «Ротора» после матча с «Нефтехимиком»21.11.2024 19:22
В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублей21.11.2024 18:40
Новые правила для электросамокатов внедрят в Волгограде с 1 марта 2025 года21.11.2024 17:22
Ресурсоснабжающие организации стали участниками промышленно-энергетического форума в Волгограде21.11.2024 17:10
Сегодня в Волгограде открылся межрегиональный промышленно-энергетический форум и выставка предприятий «Пром-Энерго-Volga'2024». Ресурсоснабжающие организации на мероприятии представили «Концессии водо- и теплоснабжения». На ярмарке вакансий специалисты организаций пообщались с представителями вузов и...