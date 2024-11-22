«Красный Октябрь» отметил 55-летие электросталеплавильного цеха № 2





На металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 55-летию со дня ввода в эксплуатацию электросталеплавильного цеха № 2 (ЭСПЦ-2). Сотрудников подразделения поздравило руководство предприятия и представители заводской профсоюзной организации.

Цех ведет свою историю с 17 ноября 1969 года, его открытие ознаменовало новый период в развитии электрометаллургии на «Красном Октябре».





– ЭСПЦ-2 славится своим коллективом. Какими бы сложными ни были задачи, поставленные перед работниками, они всегда готовы к их решению. И здесь есть, чем гордиться – пятьдесят пять лет цех выпускает для страны высококачественную сталь, – отметил в поздравительной речи генеральный директор Александр Жуков. – Уверен, что впереди у ЭСПЦ-2 еще много побед, в том числе освоение новых видов продукции.

Коллектив цеха также поздравил председатель профсоюзного комитета «Красного Октября» Юрий Лутченков, отметив вклад сотрудников в производственные успехи предприятия и их активное участие в корпоративной жизни.





В ЭСПЦ-2 трудятся более 390 человек, из них – 87 со стажем работы на заводе более 20 лет. За многолетний добросовестный труд почетными грамотами и благодарственными письмами в рамках празднования были награждены 11 сотрудников. Также коллективу вручили картину, посвященную 55-летней истории цеха, и сертификат на получение электротрицикла.

– Проработав в ЭСПЦ-2 более десяти лет, могу с уверенностью сказать, что цех всегда готов к покорению новых вершин. Все это благодаря нашему профессиональному сплоченному коллективу, – сказал начальник ЭСПЦ-2 Павел Рогожов. – Благодарю коллег за слаженную работу и поддержку.

Отметим, что ЭСПЦ-2 – одно из основных производственных подразделений предприятия, которое выплавляет порядка 97 процентов всей стали на заводе. В цехе ведется работа по модернизации оборудования и улучшению условий труда, благоустраивается прицеховая территория.

Фото: «Красный Октябрь»

Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP4VtcDdMo