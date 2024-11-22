Экономика

Странную тенденцию зафиксировали эксперты на рынке жилья в Волгограде

Экономика 22.11.2024 06:44
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22.11.2024 06:44


В Волгограде продолжают дорожать новостройки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Циан, это происходит, несмотря на отмену льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. В частности, средняя цена квадрата на первичном рынке в миллионнике составляет 136,7 тысячи рублей. При этом за год  стоимость квадратного метра выросла на 19%, с 1 июля – на 8%, а за месяц - на 1,8%. 

Эксперты объясняют продолжающийся рост цен на новостройки тем, что рынок первичного жилья постепенно адаптируется к новой реальности - на смену льготной ипотеке пришли рассрочки и прямые скидки от девелоперов. 

Застройщики, считают аналитики,  будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться. Это происходит, в том числе,  и из-за небольшого числа новинок, а также из-за удорожания себестоимости строительства.

Между тем, по данным Яндекс Недвижимость, разница в цене между квадратным метром на первичном и вторичном рынках в Волгограде составляла 39% и эта цифра не меняется. Стагнация ценового разрыва, поясняют эксперты,  обусловлена отсутствием изменений в динамике стоимости на первичном и вторичном рынках.

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