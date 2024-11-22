22 ноября в Волгограде оказалось затруднено автомобильное движение на мосту через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», пробка образовалась во второй половине дня по направлению движения из Волгограда в Краснослободск.





- Всё началось с поломки тягача Shacman. Автомобиль вышел из строя в среднем ряду на перекрёстке с ул. Ленина прямиком перед печально известным светофором. Сейчас на месте работает Госавтоинспекция, скорее всего, скоро удастся разблокировать проезд, - рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего.





Отметим, судя по данным сервиса Яндекс.Карты, на текущий момент пробка растянулась уже на 3 километра и продолжает увеличиваться.

Фото: ИА «Высота 102»