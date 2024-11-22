Классный чин государственного советника РФ I класса присвоено руководителю Нижне-Волжского управления Росприроднадзора Руслану Гасанову. Как сообщает V102.RU, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отметим, что классный чин государственного советника Российской Федерации I класса соответствует воинскому званию полковника или капитана I ранга.

Напомним, что в феврале текущего года в рамках реорганизации управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям перебралось из Астрахани в Волгоград. Госорган также сменил название на Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Управление Росприроднадзора осуществляет полномочия на территории Астраханской и Волгоградской областей, в Республике Калмыкия, а также в акватории Каспийского моря, примыкающей к административным границам Астраханской области и Калмыкии.

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора