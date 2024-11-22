Мэрия Волгограда за 180 млн меняет дряхлый маневренный фонд на новый

Общество 22.11.2024 11:16
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22.11.2024 11:16
Администрация Волгограда закупает квартиры в новостройках для включения в состав муниципального маневренного жилищного фонда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, планируется приобрести 32 однокомнатных, 9 двухкомнатных и 4 четырехкомнатных квартир. Площадь жилых помещений составит от 28,5 до 91,8 кв.м.
Как следует из данных сайта госзаказов, на эти цели из бюджета выделено около 180 миллионов рублей.
Квартиры маневренного фонда будут предоставляться в качестве временного жилья обитателям аварийных домов до момента их расселения. Также там смогут жить горожане, потерявшие жилье в результате пожаров или других ЧП.
Ранее, напомним, в качестве маневренного фонда волгоградцам предлагались в основном «убитые» квартиры и комнаты в старых домах или бывших общежитиях, куда, например, категорически отказывались переселяться жильцы аварийных строений, так как «новое» жилье мало чем отличалось от старого.
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