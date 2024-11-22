В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движение

Происшествия 22.11.2024 08:44
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22.11.2024 08:44
Дорожное происшествие случилось сегодня, 21 ноября, на Второй продольной. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла на одной из главных трасс Волгограда между остановками Елисеева и Мира.
Бензовоз протаранил забор около дороги, в итоге кабина вывернулась, а цистерны перекрыли часть трассы, из-за чего образовалась пробка. По словам очевидцев, кабина бензовоза сильно смята. От удара пострадал не только забор, но и столб линии электропередач, который опасно накренился.
Подробности происшествия выясняются.
Фото V102.RU
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