Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходе





21 ноября в Краснослободске Волгоградской области в ДТП пострадал несовершеннолетний. Как сообщает ИА «Высота 102», легковушка сбила 16-летнего подростка, пытавшегося перейти дорогу у остановки общественного транспорта «Клуб речников».

- В 18:30 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», напротив дома № 76 по ул. Ленина совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, прибывшие на место аварии медики вынуждены были госпитализировать молодого человека в одно из ближайших медицинских учреждений. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Фото: панорама сервиса Яндекс. Карты