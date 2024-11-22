В Волгограде «расчехлили» цирк после реконструкции за 2 млрд рублей





В Центральном районе Волгограда на ул. Краснознаменской вновь стало доступно для пешеходов пространство перед зданием цирка. Как сообщает ИА «Высота 102», строители завершили основные работы на входной группе, демонтировав ранее установленное ограждение.

В настоящее время специалисты сконцентрировались на внутренней отделке. В свою очередь, на прилегающей к фасаду здания территории началось благоустройство. Здесь производится мощение тротуаров брусчаткой, высадка новых растений и обустройство рулонного газона.

Отдельное внимание строители уделили лестнице. Здесь полным ходом идёт укрепление основания гранитных ступеней.

Одновременно с демонтажем забора на цирк наконец вернулась и всеми узнаваемая вывеска.

Параллельно с работами по благоустройству территории вокруг сооружения, власти активизировали работу по обновлению площади между гранитной лестницей и проезжей частью ул. Краснознаменской. Здесь несколько дней назад был срезан старый асфальт. В настоящее время специалисты собираются с силами, чтобы наконец приступить к обустройству нового тротуарного покрытия.

Напомним, волгоградский цирк закрылся на ремонт осенью 2022 года. На эти цели из бюджета было выделено 1,1 млрд рублей, однако впоследствии смета была пересмотрена, и согласно актуальным данным, размещённым на «Госакупках», работы «потяжелели» ещё на 800 млн рублей, достигнув отметки в 1,97 млрд рублей. Сдача объекта запланирована на 2025 год.