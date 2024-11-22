Общество

В Волгограде «расчехлили» цирк после реконструкции за 2 млрд рублей

Общество 22.11.2024 18:22
0
22.11.2024 18:22


В Центральном районе Волгограда на ул. Краснознаменской вновь стало доступно для пешеходов пространство перед зданием цирка. Как сообщает ИА «Высота 102», строители завершили основные работы на входной группе, демонтировав ранее установленное ограждение.

В настоящее время специалисты сконцентрировались на внутренней отделке. В свою очередь, на прилегающей к фасаду здания территории началось благоустройство. Здесь производится мощение тротуаров брусчаткой, высадка новых растений и обустройство рулонного газона.

Отдельное внимание строители уделили лестнице. Здесь полным ходом идёт укрепление основания гранитных ступеней.

Одновременно с демонтажем забора на цирк наконец вернулась и всеми узнаваемая вывеска.

Параллельно с работами по благоустройству территории вокруг сооружения, власти активизировали работу по обновлению площади между гранитной лестницей и проезжей частью ул. Краснознаменской. Здесь несколько дней назад был срезан старый асфальт. В настоящее время специалисты собираются с силами, чтобы наконец приступить к обустройству нового тротуарного покрытия.

Напомним, волгоградский цирк закрылся на ремонт осенью 2022 года. На эти цели из бюджета было выделено 1,1 млрд рублей, однако впоследствии смета была пересмотрена, и согласно актуальным данным, размещённым на «Госакупках», работы «потяжелели» ещё на 800 млн рублей, достигнув отметки в 1,97 млрд рублей. Сдача объекта запланирована на 2025 год.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2024 19:47
Общество 22.11.2024 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 15:46
Общество 22.11.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 15:02 Реклама
Общество 22.11.2024 15:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2024 14:53
Общество 22.11.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 13:18
Общество 22.11.2024 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 11:50
Общество 22.11.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 11:31 Реклама
Общество 22.11.2024 11:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2024 11:16
Общество 22.11.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 10:37
Общество 22.11.2024 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2024 10:25
Общество 22.11.2024 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2024 09:30
Общество 22.11.2024 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2024 08:28
Общество 22.11.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 21:07
Общество 21.11.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 20:03
Общество 21.11.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 19:43
Общество 21.11.2024 19:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:47
В Волгограде УК из «тридевятого царства» заморозила жильцов аварийного общежитияСмотреть фотографии
19:27
Клиенты билайн стали передавать через мессенджеры в 39 раз больше информацииСмотреть фотографии
19:04
Депутаты Волгоградской облдумы заказали постельное белье на 1 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде «расчехлили» цирк после реконструкции за 2 млрд рублейСмотреть фотографии
17:24
Сроки сорваны: расторгнут контракт на расчистку реки Ахтуба в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
«Красный Октябрь» отметил 55-летие электросталеплавильного цеха № 2Смотреть фотографии
17:00
Фирму-разрушительницу из Грозного обязали вернуть 189 млн волгоградскому фонду капремонтаСмотреть фотографии
16:35
Путепровод на площади Возрождения подлатали после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
15:46
В Волгограде за убийство знакомого осудят экс-бойца Hype FightingСмотреть фотографии
15:13
«Вину не признают»: избившие участника СВО бородачи предстанут перед судомСмотреть фотографии
15:02
ТМК демонстрирует передовые трубные решения на форуме «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024»Смотреть фотографии
14:53
В Волгоградской области перед метелью потеплеет до +13Смотреть фотографии
13:48
Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологияхСмотреть фотографии
13:36
И это ещё не вечер: под Волгоградом тягач Shacman собрал пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографии
13:18
Путин отметил группу соцработников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде экстренно прооперировали знаменитую дрессировщицу Долорес ЗапашнуюСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде полиция вычислила оседлавшего «Ладу» смельчакаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде форум «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024» проходит при поддержке ПСБСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из УзбекистанаСмотреть фотографии
11:50
Упавший на дно шлюза волгоградец отсудил 1,2 млн рублей у работодателяСмотреть фотографии
11:31
«Я смогу в тапочках выйти за кофе»: какую инфраструктуру выбирают покупатели новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
11:16
Мэрия Волгограда за 180 млн меняет дряхлый маневренный фонд на новыйСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области обнаружили жилистые котлеты из говядиныСмотреть фотографии
10:25
Мишустин присвоил новый классный чин главе Нижне-Волжского управления РосприроднадзораСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:30
Энергетики напомнили волгоградцам о необходимости передать показания до понедельникаСмотреть фотографии
09:15
Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движениеСмотреть фотографии
08:28
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
08:01
Защитник «Ротора»: «Атмосфера на «Волгоград Арене» лучше стадиона в Северной Ирландии»Смотреть фотографии
 