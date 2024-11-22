Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологиях





Крупнейшая промышленная выставка региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» открылась вчера на «Волгоград Арена». Среди промышленных предприятий, которые представили здесь свои достижения – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Лукойловцы продемонстрировали новейшие разработки и историю нефтепереработки в Волгограде на объединенном стенде предприятий группы «ЛУКОЙЛ».

Об истории зарождения в нашем регионе нефтяной отрасли гостям выставки рассказали исторические артефакты: бутылка первого сталинградского бензина, полученная на нефтеперерабатывающем заводе в 1957 году, канистра из прошлого, восстановленный оригинал бензоколонки советских времен. Атмосферу советской эпохи передавал и ретро-автомобиль Волга 1957 года – ровесник Волгоградского НПЗ.





Из прошлого в будущее: посетители выставки также смогли изучить новейшие образцы продукции, производимой в Волгоградской области, а также узнать об инновационных технологиях и цифровизации производства.

Центром внимания на стенде ЛУКОЙЛа стал робот Нефтебот, который приглашал посетителей на стенд, рассказывал о Компании и удивлял посетителей интересными фактами о нефти.

Гости, которые после посещения стенда уже задумались о профессии нефтяника, смогли сделать фото в образе лукойловца с помощью нейросетей и представить себя в дружной команде ЛУКОЙЛа.

Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

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