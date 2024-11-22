Экономика

Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологиях

Экономика 22.11.2024 13:48
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22.11.2024 13:48


Крупнейшая промышленная выставка региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» открылась вчера на «Волгоград Арена». Среди промышленных предприятий, которые представили здесь свои достижения – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Лукойловцы продемонстрировали новейшие разработки и историю  нефтепереработки в Волгограде на объединенном стенде предприятий группы «ЛУКОЙЛ». 
Об истории зарождения в нашем регионе  нефтяной отрасли гостям выставки рассказали исторические артефакты: бутылка первого сталинградского бензина, полученная на нефтеперерабатывающем заводе в 1957 году, канистра из прошлого, восстановленный оригинал бензоколонки советских времен. Атмосферу советской эпохи передавал и ретро-автомобиль Волга 1957 года – ровесник Волгоградского НПЗ.

Из прошлого в будущее: посетители выставки также смогли изучить новейшие образцы продукции, производимой в Волгоградской области, а также узнать об инновационных технологиях и цифровизации производства.
Центром внимания на стенде ЛУКОЙЛа стал робот Нефтебот, который приглашал посетителей на стенд, рассказывал о Компании и удивлял посетителей интересными фактами о нефти. 
Гости, которые после посещения стенда уже задумались о профессии нефтяника, смогли сделать фото в образе лукойловца с помощью нейросетей и представить себя в дружной команде ЛУКОЙЛа.
Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ИНН 3448017919, erid: F7NfYUJCUneP4VtZGKur

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