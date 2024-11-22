Общество 22.11.2024 15:02 Реклама
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22.11.2024 15:02 Реклама
Трубная Металлургическая Компания и входящий в ее состав Волжский трубный завод представляют свои возможности по производству передовой продукции на межрегиональном промышленно-энергетическом форуме и специализированной выставке предприятий «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024», которые проходят в Волгограде с 21 по 23 ноября.
На площадке форума компания демонстрирует трубы для нефтегазовой отрасли с высокотехнологичными резьбовыми соединениями собственной линейки TMK UP и трубы из нержавеющей стали, которые предназначены в том числе для производства и транспортировки водорода. Делегация ТМК знакомит посетителей с полным спектром продукции и сервисных услуг компании, а также c реализуемыми проектами по разработке новых продуктов и повышению качества с учетом принципов энергоэффективности и экологической безопасности.
Также в рамках мероприятия представители ТМК проводят встречи для укрепления и расширения партнерских связей в регионе и участвуют в деловой программе.
— Форум позволяет компании продемонстрировать собственные достижения и способствует развитию связей внутри региона и за его пределами. На мероприятии мы обсуждаем ситуацию в промышленности и совместные способы решения задач, которые стоят перед предприятиями, таких как расширение собственных компетенций, подготовка персонала, укрепление кооперационных и логистических цепочек и обеспечение экономики передовой продукцией. Это важный этап работы по повышению эффективности ключевых бизнес-процессов, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Отметим, «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» — ключевой отраслевой форум и выставка Южного федерального округа, участие в мероприятии принимают крупнейшие промышленные и энергетические предприятия Волгоградской области и других регионов. ТМК выступает стратегическим партнером мероприятия.
Фото: пресс-служба ПАО «ТМК»
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186, erid: F7NfYUJCUneP4VtcBcUB
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