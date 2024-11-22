«Я смогу в тапочках выйти за кофе»: какую инфраструктуру выбирают покупатели новостроек Волгограда





Важный критерий при выборе жилья в новостройках — наличие развитой инфраструктуры. Поэтому в новых жилых комплексах застройщики часто предусматривают места для досуга еще на этапе проектирования. Как девелоперы развивают комплексную инфраструктуру новостроек и почему волгоградцы мечтают о кофейне на первом этаже — разбираемся на примере нового проекта в Дзержинском районе Волгограда.

Формируется тренд на комплексный подход к инфраструктуре

Отношение девелоперов к коммерческим помещениям в ЖК сильно поменялось за последние годы. Буквально 10 лет назад новые жилые проекты в Волгограде представляли собой однотипные коробки без излишеств. В городе с легкостью могла появиться 20-этажная высотка без соответствующей инфраструктуры — наличие рядом с домом небольшой детской площадки и точечное озеленение уже вызывало восторг.

Сейчас важно, чтобы территория ЖК была насыщена всем необходимым в шаговой доступности: кафе, рестораны, магазины, оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, детские сады и школы. Так называемый принцип 15-минутного города. Поэтому неотъемлемой составляющей новых малоэтажных домов стали встроенные в первые этажи коммерческие помещения.

В сегменте новостроек комфорт-класса за последние годы несколько сменился вектор спроса в сторону комплексных проектов со всем необходимым в пешей доступности. На смену многоэтажным проектам приходят камерные малоэтажные кварталы. Это обусловлено тем, что требовательные и искушенные покупатели хотят получить полноценную и современную городскую среду в сочетании с приватностью.

Для того, чтобы жилой комплекс полностью соответствовал запросам, девелоперу важно изучить образ жизни покупателя, его предпочтения, демографические и социологические показатели перед созданием проекта. При этом важно, чтобы объекты стрит-ритейла и уже действующей инфраструктуры района не дублировались, но при этом дополняли друг друга, обеспечивая жителей комплекса самым необходимым для жизни современного человека. Сюда можно отнести продуктовые и хозяйственные магазины, минимаркеты и фермерские лавки, кафе или кофейни, пекарни или булочные, химчистки и пункты выдачи заказов.

Самые популярные объекты в ЖК — кафе и заправочная станция

В 2021 году стала популярна концепция «город в городе». Застройщики работают с инфраструктурой по принципу МФК – многофункциональных комплексов, закрывающих потребности всех жителей: закрытый двор без машин, красивая благоустроенная территория, пекарня, кафе прямо в доме, а рядом – школа и детские сады.

— У современных покупателей квартир увеличилась потребность в получении образования в близи жилого комплекса. Обязательно в шаговой доступности будущие новоселы хотят иметь школу и детский сад, предпочтительно государственные. Но, помимо этого, есть растущий спрос на дополнительное образование, причем его ресурсы должны быть также доступны в 15 минутах ходьбы. Именно поэтому мы реализуем концепцию девелоперского проекта комфорт-класса для семейной жизни, который предусматривает наличие всех необходимых социальных и коммерческих объектов в шаговой доступности для успешного развития семьи и личности, — рассказали в компании застройщика ООО «МЕТРЫ» СЗ».

Покупатель 21 века оценивает не только квартиру, но и ЖК в целом. Качество пространства, находящегося за пределами квартиры, становится не менее важным.

В новом проекте ЖК «Герои» двор – уже не проходная территория, а место для отдыха, занятий спортом, игр с детьми. Он начинает выполнять функцию персонального парка с красочным ландшафтным дизайном, интересными игровыми конструкциями для детей разного возраста, спортивными тренажерами и продуманным размещением всех этих зон. Помимо стандартных велопарковок на территории ЖК планируется размещение зарядки для автомобилей – как ответ на тренд на осознанное потребление и новые экологичные привычки горожан. А внутри домов есть колясочные.

В ЖК «Герои» застройщик реализовал все, что нужно для комфорта. И если раньше девелоперы старались удивить покупателей необычными фишками – от архитектуры комплексов до граффити на торцах домов и малых архитектурных форм во дворе, то сегодня эта стратегия больше не работает.

Современному покупателю не нужен wow-эффект, ему нужно закрывать свои рутинные потребности, внедрять решения, которые сделают его повседневную жизнь более комфортной.





Жилой комплекс, в котором чувствуешь себя дома

Потребности покупателя изменились также и в связи с пандемией. В настоящее время есть запрос на коворкинг-пространства и террасы с выходом на улицу прямо из квартиры, где можно было бы уединиться и проводить время на свежем воздухе.

— Когда мы с мужем выбирали квартиру, специально искали место, где все будет под боком. Потому что я не могу особо далеко ходить на прогулки и по делам с маленьким ребенком. Я уже представляю себе, как прихожу в кофейню утром, чтобы немного отвлечься от декретных будней. Пока сын рассматривает гостей за соседним столиком, я могу попить кофе с любимым круассаном, а заодно записаться на выходные к своему мастеру по маникюру. Я смогу спуститься к нему даже в любимых домашних тапочках. А когда сын подрастет, я уже точно знаю, что он пойдет в одну из лучших школ города – например, лицей №8 «Олимпия» или гимназию №11, которые от ЖК в пешей доступности, – поделилась волгоградка Татьяна Порукова.

ЖК «Герои» строят в одной из самых привлекательных локаций Волгограда — в границах улиц Землячки, Расула Гамзатова и Космонавтов, недалеко от Второй Продольной магистрали, по которой до центра города можно добраться всего за 10 минут. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупный торгово-развлекательный комплекс, поликлиники, больницы и мемориальный комплекс «Мамаев курган». В будущем рядом с жилым комплексом планируется построить школу и два детских сада.

Сейчас проект находится в высокой стадии строительства, идет активная продажа квартир разнообразных планировок – от уютных студий до просторных трехкомнатных планировок. Ключи от своих квартир и доступ ко всей инфраструктуре нового квартала новоселы 1-4 домов получат уже в 2025 году, а 5-11 домам будут переданы 2026 году.

Узнать цены и забронировать квартиру можно в отделах продаж.

Офис продаж у ЖК «Герои» (справа от ДЦ Evolute Волга-Раст) – ежедневно с 9:00 до 19:00.

Центральный офис (ул. Советская, д. 28) – с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 или по телефону +7 (844) 220-57-85.

Реклама. ООО «МЕТРЫ» СЗ», ИНН 3443149125. Ссылка на проектную документацию на сайте Наш.дом.рф. Сайт: geroi34.ru.