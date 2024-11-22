Общество

В Волгограде за убийство знакомого осудят экс-бойца Hype Fighting

Общество 22.11.2024 15:46
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22.11.2024 15:46


В Волгограде прокуратура утвердила обвинение в отношении 31-летнего жителя Тракторозаводского района Владимира Пожарова. По версии следствия, профессиональный боец Hype Fighting, одним ударом убил своего знакомого во время ссоры.

- 8 сентября 2024 года примерно в 15:00 обвиняемый приехал на ул. Н. Отрады г. Волгограда для встречи с 33-летним мужчиной, с которым ранее у него был конфликт из-за оплаты арендованного жилья. В ходе разговора на повышенных тонах фигурант уголовного дела, профессионально занимавшийся боевыми единоборствами и явно физически превосходивший оппонента, нанес последнему удар ладонью правой руки в область лица, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пострадавший тут же упал на асфальт, ударившись головой. Увидев, что изо рта знакомого пошла кровь, спортсмен испугался и поспешил ретироваться с места преступления.

Помощь мужчине попытались оказать очевидцы произошедшего. Они же вызвали на место и медиков. Прибывшие специалисты госпитализировали 33-летнего волгоградца, однако 11 сентября от полученных травм он всё-таки скончался.

Благодаря правоохранительным органам предполагаемый убийца вскоре был задержан, однако, несмотря на все улики, вину в содеянном он так и не признал.

Точку теперь предстоит поставить Тракторозаводскому районному суду. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее гибель человека, обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее редакция подробно рассказывала о результатах расследования этого уголовного дела.

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