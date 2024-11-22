В Волгоградской области обнаружили жилистые котлеты из говядины





Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области нарушения ветеринарного законодательства при оформлении производственного сертификата производителем говяжьих котлет. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на предприятии решили сэкономить и разбавили котлеты свиным шпиком, мясом птицы и жилованной говядиной.

- Выявлено, что на площадке предпринимателя оформлен производственный эВСД с несоответствием типа сырья вырабатываемой продукции. В частности, для производства 2 кг котлет из говядины в качестве сырья использовался шпик свиной, мясо птицы и говядина (жилованная), что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, - пояснили в управлении.

Таким образом, в ветеринарные сопроводительные документы вносились недостоверные сведения о продукции, использованной в качестве сырья, что является нарушением порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.