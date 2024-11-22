В Волгограде расследуют гибель упавшего с крыши рабочего из Узбекистана

Расследования 22.11.2024 12:24
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22.11.2024 12:24
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 21 ноября. У дома 10 по улице Краснознаменская областного центра обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты.
По данным следствия, в этот день 21-летний парень вместе с отцом по просьбе местного индивидуального предпринимателя выполняли ремонт кровли пятиэтажного здания. В нарушение установленных норм и правил безопасности молодой человек находился на крыше дома без страховочного пояса, средств индивидуальной защиты, в том числе специальной обуви, имеющей противоскользящую подошву. В результате он оступился и упал вниз с высоты около 15 метров, получив смертельные травмы.
Установлено, что оба работника и их работодатель - граждане Узбекистана. Все находятся на территории страны и Волгоградской области легально, при этом коммерсант имеет вид на жительство, а его работники - соответствующий патент.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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