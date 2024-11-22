Общество

Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВО

Общество 22.11.2024 08:28
0
22.11.2024 08:28


Печальное известие пришло в Новоаннинский район Волгоградской области. На СВО погиб 37-летний Дмитрий Ретюнский, сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Авангард».
Дмитрий жил в поселке Панфилово, после окончания школы получил специальность тракториста-машиниста в ПУ-53, отслужил срочную службу в 2007 году. Был мобилизован 26 сентября 2022 года. На передовой Дмитрий служил в должности  заместителя командира взвода боевой машины, был наводчиком-оператором мотострелкового отделения.
Дмитрий погиб 16 мая 2024 года. У него остались родители и двое детей. За самоотверженность и мужество он посмертно представлен к государственной награде.
Сейчас на родине Дмитрия определяются с датой и местом похорон. 

Фото Новоаннинский сегодня VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.11.2024 09:30
Общество 22.11.2024 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.11.2024 09:15
Общество 22.11.2024 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 21:07
Общество 21.11.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 20:03
Общество 21.11.2024 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 19:43
Общество 21.11.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 19:22
Общество 21.11.2024 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 18:40
Общество 21.11.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 17:22
Общество 21.11.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 17:10
Общество 21.11.2024 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2024 16:36
Общество 21.11.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:36
Общество 21.11.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:25
Общество 21.11.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:20
Общество 21.11.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 14:26
Общество 21.11.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 13:13
Общество 21.11.2024 13:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:03
Под Волгоградом «Лада» сбила подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:30
Энергетики напомнили волгоградцам о необходимости передать показания до понедельникаСмотреть фотографии
09:15
Главу Михайловки Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде влетевший в забор бензовоз перекрыл движениеСмотреть фотографии
08:28
Мобилизованный тракторист Дмитрий Ретюнский из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
08:01
Защитник «Ротора»: «Атмосфера на «Волгоград Арене» лучше стадиона в Северной Ирландии»Смотреть фотографии
06:44
Странную тенденцию зафиксировали эксперты на рынке жилья в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:22
Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов ракет по РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
Изгнанный из Котово подрядчик ремонта ветхого водопровода получил «черную метку»Смотреть фотографии
20:03
Туман и дожди надвигаются в выходные в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:43
В Волжском разыскивают зеленоглазого мужчину в белых кроссовкахСмотреть фотографии
19:22
Две скоростные электрички бесплатно развезут болельщиков «Ротора» после матча с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
18:40
В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде сотрудника автошколы осудили за фиктивную подготовку водителейСмотреть фотографии
17:43
Андрей Бочаров анонсировал создание выставочного комплекса в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Новые правила для электросамокатов внедрят в Волгограде с 1 марта 2025 годаСмотреть фотографии
17:02
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»Смотреть фотографии
16:36
Выпускники ликвидированной «Качи» вышли на построение в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Прокуратура проверит обстоятельства падения рабочего с крыши в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
Депутаты расширили критерии присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
15:20
«Боимся расправы»: под Волгоградом юный сосед избил арматурой мужчину из-за листьев ивыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
В Волгоградской области премии деятелям культуры увеличили до 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на неделю перекроют ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
13:37
Волгоградца обвиняют в попытке подкупа пристава из-за ареста иномарки у ТРКСмотреть фотографии
13:13
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном штормеСмотреть фотографии
12:44
«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:23
Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулыСмотреть фотографии
12:12
Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 разаСмотреть фотографии
11:27
Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлымСмотреть фотографии
 